Жданов: Росія загнала себе в глухий кут, і ЗСУ це використовують (відео)

Військовий експерт заявив, що країна-агресор має глибоку патову ситуацію

Олег Жданов розповів, що Російська Федерація не може здійснити маневр військами в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація загнала себе у глухий кут в Україні, оскільки зараз не може навіть здійснити маневр своїми ж військами.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube каналі.

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Що відбувається

"У них (у Росії – ред.) глибока патова ситуація. Так, справді вони зараз зосередили на одному напрямку максимальну кількість сил і засобів для того, щоб захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Але зараз Росія не може здійснити маневр військами. Якщо вони почнуть перекидати війська на інші напрями, то про захоплення Донецької області мови бути не може – їм доведеться переходити в оборону. За рахунок того, що вони стягнули війська з інших напрямів – Запорізького та Донецького (переважно), Херсонського (мало) – вони там просядуть", – розповів він.

За словами Жданова, щоб посилитись на Донецькому напрямку, російським загарбникам доведеться просісти на інших, чим неодмінно скористається українська армія:

"Звичайно ж, ми скористаємося цим ослабленням, що ми, до речі, і робимо. На Запорізькому напрямку ми потихеньку намагаємось просуватися, на Херсонському та Криворізькому – те саме".

Раніше постійний представник України при міжнародних організаціях Євген Цимбалюк заявив, що в Росії закінчуються ресурси для продовження повномасштабної війни проти України. Кремль переводить свою економіку на військові рейки.

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Також ми писали про те, що вся Росія продовжує платити за злочини перед народом України. Там стрімко збільшилася кількість банкрутів.