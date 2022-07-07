Жданов рассказал, как выбить оккупантов из Херсона

Для этого нужно будет окружить город и подорвать мосты

Жданов считает, что бой за Херсон будет сложный / Коллаж "Сегодня"

За два дня оккупированный Херсон можно взять в осаду, а дальше или проводить спецоперацию, или выставлять ультиматум Москве, чтобы ее боевики сдались. Однако это пока не ближняя перспектива.

Об этом военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал на ютуб-канале ФейгинLIVE.

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Огневой мешок

"За два дня можно взять Херсон в осаду. При достаточном количестве войск можно, при огневом преимуществе, а дальше нужно будет либо проводить специальную операцию, либо выставлять ультиматум сдаться. Покинуть город не получиться, потому что если брать город в осаду нужно будет отрезать Антоновский мост. И тогда у них остается только река Днепр, только на веслах, на лодках. Так можно вывести личный состав, но надо брать в огневой мешок. То есть артиллерия должна работать по Днепру и не давать группировке выйти. Вот такой вариант можно рассматривать. Но самое главное наличие резерва, наличие необходимых сил и средств для того, чтобы обложить город", – отметил Жданов.

По словам эксперта, быстрого решения этой задачи не стоит ожидать.

"Я всегда говорю, что мы не проводим контрнаступление на херсонском направлении. Мы проводит контрнаступательные действия. Они имеют успех. И мы пытаемся развивать этот успех максимально, сколько можем. Но я скажу так, что там идут очень ожесточенные позиционные бои. Там работает артиллерия, там работает авиация как наша, так и российская. Там друг друга лупят со страшной силой. Они пытаются сдержать наше продвижение, мы пытаемся продвинуться вперед", – резюмировал Жданов.

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Обстановка