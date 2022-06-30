Арестович рассказал, как ВСУ сорвут оккупантам референдум по Херсонской области

Советник из Офиса президента опять всех успокоил

Схема у оккупантов откатанная, но не факт, что нынче пройдет / Коллаж "Сегодня"

У российских оккупационных властей не выйдет в спокойной обстановке провести фейковый референдум про вхождение Херсонской области в состав России. ВСУ будут отрабатывать и этот сценарий.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Фейгин LIVE.

Реклама

Мнение

"Пока они там будут становиться в страшную оборону, и пытаться легитимизировать, нарезать границы избирательных округов, ВСУ не будут стоять и смотреть, как они это делают. И тут возникает любопытнейшая ситуация – они пытаются встать, а мы не даём им встать и наступаем, скорее всего. Ух, класс!", – заявил Арестович в эфире.

Он также отметил, что у россиян нет ресурсов и наше наступление сдерживать, и фейковый референдум проводить.

"Это их планирование очень тупое. Надо быть очень наивными, чтобы считать, что мы будем спокойно смотреть, как они этот референдум организовывают, и не попрём вперёд. Попрём и будет, с чем переть уже. Вот эта глупость, потому что они не учитывают действия противника", – сказал Арестович.

Реклама

Обстановка