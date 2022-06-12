Жданов пояснил, почему Украина не бьет в ответ по территории РФ

Эксперт указал на важное обстоятельство

Жданов рассказал, будет ли Украина бить по территории РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Будет ли Украина наносить удары по Белгородской области РФ, должен решать президент. В этом решении есть юридический нюанс. В чем он заключается, рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Он ответил на вопрос, может ли сейчас украинская армия выбить врага с территории всей Харьковской области.

"Сейчас нет, потому что не хватает вооружения, чтобы иметь огневое превосходство над противником. И еще один нюанс — там вступает в силу политическое решение нашего президента, примет ли он его и будем ли мы наносить удары по территории Российской Федерации. Потому что обстрелы Харькова же идут с территории России. Я бы наносил. Это, в принципе, оправдано. На всю глубину досягаемости оружия надо наносить. Иначе мы превратимся в Израиль, где перманентная война идет постоянно", — сказал он.

При этом Жданов указал на важный законодательный аспект.

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"Тут, правда, есть юридический нюанс. Дело в том, что мы воюем в условиях военного положения. Нам, чтобы оправдать применение вооруженных сил, пришлось принять дополнительный закон, позволяющий применять вооруженные силы в условиях военного положения. Мы не объявляли состояния войны. РФ вообще воюет в условиях "мирного времени". Если бы была объявленная война, мы бы наносили удары, вообще ни о чем не задумываясь, потому что это входит в рамки ведения войны — уничтожение противника на всю глубину досягаемости вооружений", — сказал он.

Война в Украине

С начала военного вторжения РФ на территорию Украины наши военные уничтожили 32 050 личного состава российской армии, также ВСУ оставили оккупантов без 1419 танков и 579 беспилотников. Кроме того, наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Российские оккупанты продолжают вести боевые действия в Северодонецке. Также они наносят ракетные удары по другим населенным пунктам Украины. Ночью 12 июня был замечен пролет ракеты над Николаевской областью.

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За сутки обстреляны: Северодонецк, Лисичанск, Метелкино, Павлоград, Синецкий, Устиновка, Тошковка, Камышеваха, Горское, Золотое, Врубовка, Николаевка, Белогоровка, Шипиловка.

Также сообщалось, что оккупанты, отступая, оставляют мины-ловушки с растяжками на объектах гражданской инфраструктуры.