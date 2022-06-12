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Жданов пояснил, почему Украина не бьет в ответ по территории РФ

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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12 июня, 12:40
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Эксперт указал на важное обстоятельство
Жданов рассказал, будет ли Украина бить по территории РФ
Жданов рассказал, будет ли Украина бить по территории РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Будет ли Украина наносить удары по Белгородской области РФ, должен решать президент. В этом решении есть юридический нюанс. В чем он заключается, рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Он ответил на вопрос, может ли сейчас украинская армия выбить врага с территории всей Харьковской области.

"Сейчас нет, потому что не хватает вооружения, чтобы иметь огневое превосходство над противником. И еще один нюанс — там вступает в силу политическое решение нашего президента, примет ли он его и будем ли мы наносить удары по территории Российской Федерации. Потому что обстрелы Харькова же идут с территории России. Я бы наносил. Это, в принципе, оправдано. На всю глубину досягаемости оружия надо наносить. Иначе мы превратимся в Израиль, где перманентная война идет постоянно", — сказал он.

При этом Жданов указал на важный законодательный аспект.

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"Тут, правда, есть юридический нюанс. Дело в том, что мы воюем в условиях военного положения. Нам, чтобы оправдать применение вооруженных сил, пришлось принять дополнительный закон, позволяющий применять вооруженные силы в условиях военного положения. Мы не объявляли состояния войны. РФ вообще воюет в условиях "мирного времени". Если бы была объявленная война, мы бы наносили удары, вообще ни о чем не задумываясь, потому что это входит в рамки ведения войны — уничтожение противника на всю глубину досягаемости вооружений", — сказал он.

Война в Украине

С начала военного вторжения РФ на территорию Украины наши военные уничтожили 32 050 личного состава российской армии, также ВСУ оставили оккупантов без 1419 танков и 579 беспилотников. Кроме того, наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Российские оккупанты продолжают вести боевые действия в Северодонецке. Также они наносят ракетные удары по другим населенным пунктам Украины. Ночью 12 июня был замечен пролет ракеты над Николаевской областью.

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За сутки обстреляны: Северодонецк, Лисичанск, Метелкино, Павлоград, Синецкий, Устиновка, Тошковка, Камышеваха, Горское, Золотое, Врубовка, Николаевка, Белогоровка, Шипиловка.

Также сообщалось, что оккупанты, отступая, оставляют мины-ловушки с растяжками на объектах гражданской инфраструктуры.

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Герої не вмирають!

Подорвал себя, но не сдался… Игорь Дашко – подполковник государственной пограничной службы Украины. За месяц до российского вторжения перевелся с западной границы в Мариуполь. Подорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась захватчикам. Последними его словами в радиоэфире были: "Слава Украине!" 18 июня ему исполнилось бы 45 лет. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Марина – 30-летняя девушка-боец Нацгвардии. К тому же она – первая в Украине женщина-сапер. Сейчас вместе с побратимами работает над разминированием Киевщины – выполняет задачи по подрыву опасных боеприпасов.
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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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