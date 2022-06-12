Жданов пояснив, чому Україна не б'є у відповідь по території РФ

Експерт казав на важливу обставину

Жданов розповів, чи битиме Україна по території РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Чи наноситиме Україна удари по Білгородській області РФ, має вирішувати президент. У цьому рішенні є юридичний аспект. У чому він полягає, розповів військовий експерт Олег Жданов у інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Він відповів на запитання, чи зараз українська армія може вибити ворога з території всієї Харківської області.

"Зараз ні, тому що не вистачає озброєння, щоб мати вогневу перевагу над противником. І ще один нюанс — там набуває чинності політичне рішення нашого президента, чи прийме він його і чи будемо ми завдавати ударів по території Російської Федерації. Тому що обстріл Харкова йдуть з території Росії. Я б завдавав. Це, в принципі, виправдано. На всю глибину досяжності зброї треба завдавати. Інакше ми перетворимося на Ізраїль, де перманентна війна йде постійно", — сказав він.

При цьому Жданов зазначив важливий законодавчий аспект.

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"Тут, щоправда, є юридичний нюанс. Справа в тому, що ми воюємо в умовах воєнного стану. Нам, щоб виправдати застосування збройних сил, довелося ухвалити додатковий закон, який дозволяє застосовувати збройні сили в умовах воєнного стану. Ми не оголошували стану війни. РФ взагалі воює в умовах "мирного часу". Якби була оголошена війна, ми б завдавали ударів, взагалі ні про що не замислюючись, тому що це входить у рамки ведення війни — знищення супротивника на всю глибину досяжності озброєнь", — сказав він.

Війна в Україні

З початку військового вторгнення РФ на територію України наші військові знищили 32 050 особового складу російської армії, також ЗСУ залишили окупантів без 1419 танків та 579 безпілотників. Крім того, найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямах, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські окупанти продовжують вести бойові дії у Сєвєродонецьку. Також вони завдають ракетних ударів по інших населених пунктах України. Вночі 12 червня було помічено проліт ракети над Миколаївською областю.

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За добу обстріляно такі населені пункти: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Метьолкіне, Павлоград, Синецький, Устинівка, Тошківка, Комишуваха, Гірське, Золоте, Врубівка, Миколаївка, Білогорівка, Шипилівка.

Також повідомлялося, що окупанти, відступаючи, залишають мініпастки з розтяжками на об'єктах цивільної інфраструктури.