Жданов пояснил, как в Украине провалили подготовку к войне

Украина не занимались оснащением армии, считает эксперт

Как в Украине провалили подготовку к войне, рассказал Олег Жданов. Коллаж "Сегодня"

Гособоронзаказ Украины был провален ежегодно.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов на Youtube-канале "В гостях у Гордона".

Реклама

Подробности

"В Украине был военный бюджет на уровне проедания. Мы можем на этот бюджет содержать только армию, а не переоснащать, перевооружать, закупать новые образцы оружия. А как красиво было: каждый год на 10-15 % увеличивали военный бюджет, но никто же не знал, что достаточно открыть "Вестник Украины" Кабинета Министров, посмотреть индекс инфляции и индекс и роста цен, и там можно увидеть, что военный бюджет все это время был стабилен, из 5 % которого Вооруженные силы Украины получали 2,8 % ВВП", – сказал Жданов.

По его словам, Украина не занимались оснащением армии.

"Мы проводили организацию структуры вооруженных сил, у нас был сформирован пул бригад, которые принимали участия в международных учениях. Это нас сейчас вытягивает. Мы ведем войну четвертого поколения, Россия ведет войну третьего поколения, они застряли 20 веке, и это нас частично спасает", – добавил эксперт.

Реклама

Напомним,​ 8 июня русские оккупанты в Луганской области произвели мощный обстрел территории ЧАО "Северодонецкое объединение Азот". Во время атаки бомбоубежище уцелело, выбросов химических веществ в окружающую среду не произошло.

А на всем участке фронта на Харьковском направлении идут бои и противник вынужден бросить оперативные резервы, чтобы сдержать наших защитников.