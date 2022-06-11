Все пришло в движение – Арестович разложил ситуацию на Харьковщине

На всем участке фронта на Харьковском направлении идут бои и противник вынужден бросить оперативные резервы, чтобы сдержать наших защитников.
Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал во время интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".
Что известно
"На Харьковском направлении все пришло в движение – кинули они оперативные резервы на север. Наступают они – не наступают, борются, пытаются наших остановить, позиционные бои в районе Казачья Лопань – это самый север Харьковской области. На Харькове, кстати, пошли по всему направлению – на севере, на северо-восток и даже юго-восток", – рассказал Арестович.
Обстановка
- Согласно свежей сводке Генерального штаба ВСУ, на Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивал на удержании занятых рубежей. Он продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Прудянки, Циркуны и Верхний Салтов. Нанес авиаудары в районах Терновой и Рубежного.
- В целом, по состоянию на утро 11 июня 2022 года оккупанты потеряли в Украине 32 050 личного состава. ВСУ оставили захватчиков без 1419 танков и 579 беспилотников.
- Днем 9 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. На месте попадания образовался большой пожар. В небо поднимаются клубы дыма.
- В ночь на 9 июня в результате обстрелов на Баварии сгорели кафе, магазин, школьная библиотека, здание школы частично разрушено. Погибли два человека, еще четверо получили ранение.