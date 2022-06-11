Все пришло в движение – Арестович разложил ситуацию на Харьковщине

Позиционные бои проходят в районе Казачьей Лопани

Наступление идет по всем направлениям / Коллаж "Сегодня"

На всем участке фронта на Харьковском направлении идут бои и противник вынужден бросить оперативные резервы, чтобы сдержать наших защитников.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал во время интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

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Что известно

"На Харьковском направлении все пришло в движение – кинули они оперативные резервы на север. Наступают они – не наступают, борются, пытаются наших остановить, позиционные бои в районе Казачья Лопань – это самый север Харьковской области. На Харькове, кстати, пошли по всему направлению – на севере, на северо-восток и даже юго-восток", – рассказал Арестович.

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