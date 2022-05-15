Защитники "Азовстали" готовятся к последнему бою – жена военного

Каждый день в боях против российских оккупантов в Мариуполе погибает много бойцов

Жены военных рассказали о ситуации на "Азовстали" / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Украинские защитники Мариуполя, находящиеся на "Азовстали", уже не верят в спасение и готовятся к последнему бою.

Об этом рассказала супруга защитника Мариуполя во время пресс-конференции.

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"Разговаривала со своим мужем Арсением вчера. Он рассказывал, что продолжаются бомбардировки, что они почти не выходят наружу, а когда выходят, то пытаются найти воду и какую-нибудь еду. И настроение у них довольно пессимистичное. То есть они готовятся к такому последнему бою, потому что не очень уже верят в дипломатическое решение вопроса", – сказала жена защитника.

Она объяснила, что ежедневно, несмотря на переговоры, гибнет много людей и страдают раненые.

"Конечно, находиться в этом контексте, когда умирают твои друзья, когда умирают люди, за которых ты несешь ответственность, – это очень тяжело", – добавила она.

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Россия впервые атаковала "Азовсталь" новыми бомбами

Завод "Азовсталь" в Мариуполе российские оккупанты продолжают обстреливать со всех сторон — с неба, с моря и с земли. В Сети появилось новое видео, где территорию завода обстреливают фосфорными бомбами. Ролик опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Вчера оккупанты впервые применили против Защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (вывод оставим специалистам). Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения — около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно", — сообщил он.

Андрющенко подчеркнул, что украинские воины держат позиции, несмотря на все усилия врага.

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"Ад сошел на землю. В "Азовсталь". Невероятно, как держатся наши Защитники. Мы все в неоплатном долгу у них", — написал он.

Напомним, Мариуполь более двух месяцев героически сопротивляется российской агрессии. Сейчас неоккупированной остается только территория завода "Азовсталь", где сражаются наши военные. Среди них много раненых, которые нуждаются в немедленной помощи.

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