Захисники "Азовсталі" готуються до останнього бою – дружина військового

Українські захисники Маріуполя, що обороняються на "Азовсталі", вже не вірять у порятунок і готуються прийняти останній бій.
Про це розповіла дружина захисника Маріуполя під час пресконференції.
"Спілкувалась зі своїм чоловіком Арсенієм учора. Він розповідав, що продовжуються бомбардування, що вони майже не виходять назовні, а коли виходять, то намагаються знайти воду і якусь їжу. І настрій у них досить песимістичний. Тобто вони готуються до такого останнього бою, бо не дуже вже вірять у дипломатичне вирішення питання" – сказала дружина захисника.
Вона пояснила, що щодня, незважаючи на переговори, гине дуже багато людей і страждають поранені.
"Звісно, перебувати в цьому контексті, коли помирають твої друзі, коли помирають люди, за яких ти несеш відповідальність, – це дуже важко", – додала вона.
Росія вперше атакувала "Азовсталь" новими бомбами
Завод "Азовсталь" у Маріуполі російські окупанти продовжують обстрілювати з усіх боків – з неба, з моря та з землі. У Мережі з'явилося нове відео, де територію заводу обстрілюють фосфорними бомбами. Ролик опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
"Вчора окупанти вперше застосували проти Захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби (висновок залишимо спеціалістам). Самі окупанти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння — близько 2-2,5 тис. градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо", — повідомив він.
Андрющенко наголосив, що українські воїни тримають позиції, попри всі дії ворога.
"Пекло зійшло на землю. В "Азовсталь". Неймовірно, як тримаються наши Захисники. Ми всі у невідплатному боргу в них", — написав він.
Нагадаємо, Маріуполь понад два місяці героїчно чинить спротив російській агресії. Наразі неокупованою залишається лише територія заводу "Азовсталь", де б'ються з ворогом наші військові. Серед них багато поранених, які потребують негайної допомоги.
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