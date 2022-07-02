Залужный показал, как из Змеиного выбивали остатки русского духа (видео)

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) "помогли" оккупантам "эвакуировать" остатки российского гарнизона с острова Змеиный. Специальную операцию по "эвакуации" проводили с помощью беспилотников.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Он отметил, что вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный.
"Однако традиционно не справились с поставленной задачей. Мы "помогли" оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там "русским духом" не пахнет", – объяснил Главнокомандующий ВСУ.
Бегство россиян с острова Змеиный
Утром 30 июня нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что российские оккупационные войска покинули остров Змеиный в Черном море. Telegram-канал "Одесса INFO" со ссылкой на источники сообщил, что оккупанты ушли из Змеиного, взорвав остатки техники.
Вскоре информация официально была подтверждена. В ОК "Юг" заявили, что ночью в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ по острову Змеиный, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинул остров.
Эту же информацию подтвердили и в Минобороны РФ, пытаясь выдать ее за "жест доброй воли".
Впоследствии в Пентагоне развеяли версию Москвы о причинах ухода со Змеиного острова.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что россиян прогнали с острова Змеиный артиллерийские, ракетные и авиационные удары украинских военных.
Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему бегство россиян из Змеиного так же важно, как потопление "Москвы".