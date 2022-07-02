Царит дух Змеебаевки! Российский "Град" и "Панцирь-С1" сделали на острове "жест доброй воли"

Зачистка острова после бегства оккупантов продолжается

На Змеином уничтожили вражескую технику / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ продолжают зачищать остров Змеиный, с которого сбежали российские оккупанты. Там уничтожили несколько единиц вражеской военной техники. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"В течение дня по результатам доразведки обнаружена и уничтожена реактивная система залпового огня "Град", еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерна и район укрытия другой техники. Признаков присутствия противника не выявлено", — говорится в заявлении.

Россияне нанесли по острову авиационный удар, однако украинских военных сил там на данный момент нет. Также обстреляли Херсонскую и Николаевскую область. Потерь нет.

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Командование отмечает, что два вражеских ракетных корабля в северо-западной части Черного моря продолжают нести на бортах угрозу из более чем полутора десятков крылатых ракет. К ним добавились 3 больших десантных корабля. Они держат максимально безопасную дистанцию от украинского побережья.

Бегство россиян с острова Змеиный

Утром 30 июня нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что российские оккупационные войска покинули остров Змеиный в Черном море. Telegram-канал "Одесса INFO" со ссылкой на источники сообщил, что оккупанты ушли со Змеиного, взорвав остатки техники.

Вскоре информация официально была подтверждена. В ОК "Юг" заявили, что ночью в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ по острову Змеиный, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинул остров.

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Эту же информацию подтвердили и в Минобороны РФ, пытаясь выдать ее за "жест доброй воли".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что россиян прогнали с острова Змеиный артиллерийские, ракетные и авиационные удары украинских военных.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему побег россиян из Змеиного такой же важный, как потопление "Москвы".

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Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты срочно эвакуировались с острова Змеиный, уничтожив военную технику, документацию и имущество. Вероятно, они также заминировали местность, причал и окрестные воды у острова.