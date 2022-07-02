Залужний показав, як зі Зміїного вибивали залишки руського духу (відео)

Збройні Сили України (ЗСУ) "допомогли" окупантам "евакуювати" залишки російського гарнізону з острова Зміїний. Спеціальну операції з "евакуації" проводили за допомогою безпілотників.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Він зазначив, що вчорашніми авіаударами росіяни намагалися знищити свою техніку, озброєння і майно на острові Зміїний.
"Однак, традиційно не впоралися з поставленим завданням. Ми "допомогли" окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова. Більше там "русскім духом" не пахне", – пояснив Головнокомандувач ЗСУ.
Втеча росіян з острова Зміїний
Уранці 30 червня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що російські окупаційні війська залишили острів Зміїний у Чорному морі. Telegram-канал "Одеса INFO" з посиланням на джерела повідомив, що окупанти пішли зі Зміїного, підірвавши залишки техніки.
Невдовзі інформацію офіційно було підтверджено. У ОК "Південь" заявили, що вночі в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції з завданням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ по острову Зміїний, супротивник спішно евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та залишив острів.
Цю ж інформацію підтвердили і в Міноборони РФ, намагаючись видати її за "жест доброї волі".
Згодом у Пентагоні розвіяли версію Москви про причини відходу зі Зміїного острова.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що росіян прогнали з острова Зміїний артилерійські, ракетні та авіаційні удари українських військових.
Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому втеча росіян зі Зміїного така ж важлива, як потоплення "Москви".