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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Залужный назвал ключевую точку в обороне Луганской области

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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15 июня, 23:30
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Захватчики пытаются атаковать сразу несколько направлений
Залужный рассказал, что за Луганскую область идет ожесточенная борьба/Фото: коллаж: "Сегодня"
Залужный рассказал, что за Луганскую область идет ожесточенная борьба/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты пытаются одновременно атаковать на девяти направлениях. Северодонецк остается ключевой точкой в обороне Луганской области

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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По словам Залужного, сегодня продолжается ожесточенная борьба за Луганскую область, на севере которой российская армия сосредоточила свои основные ударные силы и пытается одновременно атаковать на девяти направлениях.

"Наступление ведется с юга на север по направлению Попасная-Камышеваха и далее на Лисичанск, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестовое, с севера на юг на направлениях Богородичное-Славянск, Изюм-Славянск, ниже – Попасная-Светлодарск, из Северодонецк-Лисичанск, а также на направлениях Северодонецк-Метёлкино, Тошкивка-Комишуваха", – сообщил Залужный.

Он добавил, что противник применяет артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию для вытеснения украинских войск. Он также назвал Северодонецк ключевой точкой в системе оборонной операции Луганской области.

Путину пришлось сбавить обороты по захвату Украины

Президент России Владимир Путин мечтает захватить большую часть Украины, а, может, и всю страну. Однако ему пришлось сбавить обороты.

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Заместитель министра обороны США по политике Колин Кал заявил, что Путин все еще надеется захватить Украину.

"Я все еще считаю, что он (Путин – ред.) имеет планы на значительную часть Украины, если не на всю страну. Однако, не думаю, что он может достичь этих целей", — сказал Кал.

Оккупанты не способны добиться значительного прогресса в войне с Украиной.

"Они (оккупанты – ред.) могут местами достичь тактических успехов. Украинцы держат позиции. Я не думаю, что россияне способны достичь этих грандиозных целей", — говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ВСУ сбили ракету оккупантов над Николаевской областью. Также мы писали, что ВСУ на юге ударили по врагу из вертолетов, в оккупантов потери.

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    Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
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    ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

    ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

    ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

    КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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