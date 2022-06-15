Залужний назвав ключову точку в обороні Луганської області

Загарбники намагаються атакувати одразу декілька напрямків

Залужний розповів, що за Луганську область триває запекла боротьба/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти намагаються одночасно атакувати на дев'яти напрямках. Сєвєродонецьк залишається ключовою точкою в обороні Луганської області.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Реклама

Деталі

За словами Залужного, сьогодні триває запекла боротьба за Луганську область, на півночі якої російська армія зосередила свої основні ударні сили та намагається одночасно атакувати на дев'яти напрямках.

"Наступ ведеться з півдня на північ за напрямками Попасна-Комишеваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне-Слов'янськ, Ізюм-Слов'янськ, нижче – Попасна-Світлодарськ, з Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєверодонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха", – повідомив Залужний.

Він додав, що противник застосовує артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію, щоб витіснити українські війська. Він також назвав Сєвєродонецьк ключовою точкою у системі оборонної операції Луганської області.

Путіну довелося збавити обороти щодо захоплення України

Президент Росії Володимир Путін мріє захопити більшу частину України, а, можливо, й всю країну. Однак йому довелося збавити обороти.

Реклама

Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал заявив, що Путін все ще сподівається захопити Україну.

"Я все ще вважаю, що він (Путін – ред.) має плани на значну частину України, якщо не на всю країну. Однак, не думаю, що він може досягти цих цілей", — сказав Кал.

Окупанти не здатні досягти значного прогресу у війні з Україною.

"Вони (окупанти – ред.) можуть місцями досягти тактичних успіхів. Українці тримають позиції. Я не думаю, що росіяни здатні досягти цих грандіозних цілей", — йдеться у повідомленні.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ЗСУ збили ракету окупантів над Миколаївською областю. Також ми писали, що ЗСУ на півдні вдарили по ворогу з гелікоптерів, в окупантів втрати.