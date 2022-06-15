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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Залужний назвав ключову точку в обороні Луганської області

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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15 червня, 23:30
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Загарбники намагаються атакувати одразу декілька напрямків
Залужний розповів, що за Луганську область триває запекла боротьба/Фото: колаж: "Сьогодні"
Залужний розповів, що за Луганську область триває запекла боротьба/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти намагаються одночасно атакувати на дев'яти напрямках. Сєвєродонецьк залишається ключовою точкою в обороні Луганської області.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Деталі

За словами Залужного, сьогодні триває запекла боротьба за Луганську область, на півночі якої російська армія зосередила свої основні ударні сили та намагається одночасно атакувати на дев'яти напрямках.

"Наступ ведеться з півдня на північ за напрямками Попасна-Комишеваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне-Слов'янськ, Ізюм-Слов'янськ, нижче – Попасна-Світлодарськ, з Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєверодонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха", – повідомив Залужний.

Він додав, що противник застосовує артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію, щоб витіснити українські війська. Він також назвав Сєвєродонецьк ключовою точкою у системі оборонної операції Луганської області.

Путіну довелося збавити обороти щодо захоплення України

Президент Росії Володимир Путін мріє захопити більшу частину України, а, можливо, й всю країну. Однак йому довелося збавити обороти.

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Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал заявив, що Путін все ще сподівається захопити Україну.

"Я все ще вважаю, що він (Путін – ред.) має плани на значну частину України, якщо не на всю країну. Однак, не думаю, що він може досягти цих цілей", — сказав Кал.

Окупанти не здатні досягти значного прогресу у війні з Україною.

"Вони (окупанти – ред.) можуть місцями досягти тактичних успіхів. Українці тримають позиції. Я не думаю, що росіяни здатні досягти цих грандіозних цілей", — йдеться у повідомленні.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ЗСУ збили ракету окупантів над Миколаївською областю. Також ми писали, що ЗСУ на півдні вдарили по ворогу з гелікоптерів, в окупантів втрати.

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    Ірина Терехович - командир відділення гірсько-штурмового батальйону, позивний - "Незламна". До війни жила в Криму, після анексії виїхала, щоб боротися за Україну. Мати трьох дітей пліч-о-пліч із чоловіками воює на сході країни з 2015 року, пройшла шлях від добровольця до командира протитанкового відділення, зараз керує підрозділом розвідників.
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