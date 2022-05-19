Заложники оккупантов. В Запорожской области более тысячи авто застряли на российском блокпосту (видео)

В Васильевке Запорожской области на блокпосту застряли более тысяч машин. Российские оккупанты не хотят пропускать людей. В автомобилях находятся как женщины, так и дети.
Об этом сообщила заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова.
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По словам Некрасовой, российские захватчики не пропускают людей ни на захваченную территорию Запорожской области, ни на подконтрольную Украине. В автомобилях находятся женщины и дети.
В связи с этим ОГА региона организовала доставку воды и еды людям, которые застряли на блокпосту.
В Запорожской области оккупанты проводят фильтрацию людей и срывают эвакуации
В захваченных населенных пунктах Запорожской области российские оккупанты проводят фильтрацию местных жителей. Людей не выпускают на свободные части региона. Также россияне воруют продукцию аграрных предприятий и имитируют гуманитарную деятельность. Об этом сообщает Запорожская ОВА.
"На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские меры. Оккупанты проводят фильтрационные меры в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации на подконтрольную украинским властям территорию", – сказали в ведомстве.
Также оккупанты воруют продукцию аграрных предприятий, но имитируют гуманитарную деятельность. Захватчики устраивают показательные раздачи продуктовых наборов и медикаментов местным жителям.