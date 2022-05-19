Заручники окупантів. У Запорізькій області більше тисячі авто застрягли на російському блокпосту (відео)

Влада регіону організувала людям доставку води та їжі

Окупанти не пускають людей у Запорізьку область. Фото: колаж "Сьогодні"

У Василівці Запорізької області на блокпосту застрягли понад тисячу машин. Російські окупанти не хочуть пропускати людей. В автомобілях знаходяться як жінки, так і діти.

Про це повідомила заступниця голови Запорізької ОДА Злата Некрасова.

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За словами Некрасової, російські загарбники не пропускають людей ані на захоплену територію Запорізької області, ані на підконтрольну Україні. В автомобілях знаходяться жінки та діти.

У зв'язку з цим ОДА регіону організувала доставку води та їжі людям, які застрягли на блокпосту.

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У Запорізькій області окупанти проводять фільтрацію людей та зривають евакуації

У захоплених населених пунктах Запорізької області російські окупанти проводять фільтрацію місцевих мешканців. Людей не випускають у вільні частини регіону. Також росіяни крадуть продукцію аграрних підприємств та імітують гуманітарну діяльність. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

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"На тимчасово захоплених територіях тривають адміністративно-поліцейські заходи. Окупанти проводять фільтраційні заходи щодо місцевих мешканців, перешкоджають евакуації на підконтрольну українській владі територію", – сказали у відомстві.

Також окупанти крадуть продукцію аграрних підприємств, але імітують гуманітарну діяльність. Загарбники влаштовують показові роздачі продуктових наборів і медикаментів місцевим мешканцям.

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