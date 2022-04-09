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Заложники оккупантов! Агресор не дает эвакуировать людей из Мариуполя

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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9 апреля, 16:27
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Невозможно эвакуировать людей даже из ближайших к Мариуполю населенных пунктов
Оккупанты не разрешают эвакуацию людей
Оккупанты не разрешают эвакуацию людей / Фото: Коллаж: Сегодня

В последние дни оккупационные российские войска не дают возможности эвакуировать жителей Мариуполя даже из ближайших населенных пунктов, что было возможно ранее.

Об этом заявил директор по персоналу и администрации комбината Азовсталь Иван Голтвенко в эфире Украина24.

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По его словам, те зелёные коридоры, которые должны работать, к сожалению, не работают. Жители города должны выбираться собственными силами до ближайших населенных пунктов, откуда автобусы уже могли бы забирать людей.

Но, к сожалению, последние несколько дней оккупанты не дают нам даже этой возможности. Наши автобусы стоят на подъездах к Бердянск, нам не дают согласие на эвакуацию людей, — заявил он.

На сегодня эвакуировано уже более 13 тысяч сотрудников мариупольских металлургических предприятий, которым оказывается помощь в других городах.

Мы организовали на базах отдыха в Запорожье, Каменском и Кривом Роге места временного размещения наших сотрудников. То есть мы предоставляем места, чтобы сотрудники могли отдохнуть, безопасно находится. Также мы организовали возможность их трудоустройства на работающих предприятиях, — отметил он.

Витрина Донбасса и Украины

Голтвенко отметил, что Мариуполь всегда был витриной Донбасса и Украины, ибо в 2014 году он не покорился оккупантами.

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И поэтому, к сожалению, Мариуполь стал большим символом как для Украины, там и для Российской Федерации. А металлургические предприятия это основа экономики города Мариуполь, — отметил директор по персоналу и администрации комбината Азовсталь.

Напомним, ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что более 40 тысяч мариупольцев были насильно вывезены на территорию России.

В мирных городах Украины их может приютить компания Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского, которая оборудовала более 6 тысяч мест для переселенцев. Здесь людей ждёт вода, горячее питание, одежда и все необходимые товары. Также пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.

Гуманитарная помощь для украинцев

Фонд Рината Ахметова благодаря помощи местных волонтеров передал уже вторую партию гуманитарной помощи жителям Мангуша (Донецкая область).

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Продуктовые наборы содержат: муку, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

В общем, гуманитарную помощь от Фонда уже получили 27 тысяч жителей Донецкой области. В частности, более 4 тысяч продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова 9 апреля приехали в Краматорский район.

Напомним, что для украинских переселенцев Фонд организовал кабинеты психологической помощи, где специалисты принимают как взрослых, так и детей.

Ранее мы также писали, что Фонд Рината Ахметова передал 5,6 тыс. наборов из самыми необходимыми продуктами питания для жителей Луганщины.

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Максим - 11-летний переселенец из города Покровск (Донбасс). Переехав в Черновцы, парень решил помочь маме и украинским военным. Он написал объявление о том, что хочет работать: и сейчас носит людям воду, выносит мусор, выгуливает домашних животных… А они ему платят - кто сколько может. Он с мамой уже решили, что все заработанное отдадут на нужды армии.
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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

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