Заложники оккупантов! Агресор не дает эвакуировать людей из Мариуполя

Невозможно эвакуировать людей даже из ближайших к Мариуполю населенных пунктов

Оккупанты не разрешают эвакуацию людей / Фото: Коллаж: Сегодня

В последние дни оккупационные российские войска не дают возможности эвакуировать жителей Мариуполя даже из ближайших населенных пунктов, что было возможно ранее.

Об этом заявил директор по персоналу и администрации комбината Азовсталь Иван Голтвенко в эфире Украина24.

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По его словам, те зелёные коридоры, которые должны работать, к сожалению, не работают. Жители города должны выбираться собственными силами до ближайших населенных пунктов, откуда автобусы уже могли бы забирать людей.

Но, к сожалению, последние несколько дней оккупанты не дают нам даже этой возможности. Наши автобусы стоят на подъездах к Бердянск, нам не дают согласие на эвакуацию людей, — заявил он.

На сегодня эвакуировано уже более 13 тысяч сотрудников мариупольских металлургических предприятий, которым оказывается помощь в других городах.

Мы организовали на базах отдыха в Запорожье, Каменском и Кривом Роге места временного размещения наших сотрудников. То есть мы предоставляем места, чтобы сотрудники могли отдохнуть, безопасно находится. Также мы организовали возможность их трудоустройства на работающих предприятиях, — отметил он.

Витрина Донбасса и Украины

Голтвенко отметил, что Мариуполь всегда был витриной Донбасса и Украины, ибо в 2014 году он не покорился оккупантами.

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И поэтому, к сожалению, Мариуполь стал большим символом как для Украины, там и для Российской Федерации. А металлургические предприятия это основа экономики города Мариуполь, — отметил директор по персоналу и администрации комбината Азовсталь.

Напомним, ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что более 40 тысяч мариупольцев были насильно вывезены на территорию России.

В мирных городах Украины их может приютить компания Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского, которая оборудовала более 6 тысяч мест для переселенцев. Здесь людей ждёт вода, горячее питание, одежда и все необходимые товары. Также пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.

Гуманитарная помощь для украинцев

Фонд Рината Ахметова благодаря помощи местных волонтеров передал уже вторую партию гуманитарной помощи жителям Мангуша (Донецкая область).

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Продуктовые наборы содержат: муку, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

В общем, гуманитарную помощь от Фонда уже получили 27 тысяч жителей Донецкой области. В частности, более 4 тысяч продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова 9 апреля приехали в Краматорский район.

Напомним, что для украинских переселенцев Фонд организовал кабинеты психологической помощи, где специалисты принимают как взрослых, так и детей.

Ранее мы также писали, что Фонд Рината Ахметова передал 5,6 тыс. наборов из самыми необходимыми продуктами питания для жителей Луганщины.