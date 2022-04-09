Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Заручники окупантів! Агресор не дає евакуювати людей із Маріуполя

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 квітня, 16:27
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Неможливо евакуювати людей навіть із найближчих до Маріуполя населених пунктів
Окупанти не дозволяють евакуацію людей
Окупанти не дозволяють евакуацію людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Останніми днями окупаційні російські війська не дають можливості евакуювати мешканців Маріуполя навіть із найближчих населених пунктів, що було можливо раніше.

Про це заявив директор з персоналу та адміністрації комбінату "Азовсталь" Іван Голтвенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Реклама

За його словами, ті зелені коридори, які мають працювати, на жаль, не працюють. Жителі міста мають вибиратися власними силами до найближчих населених пунктів, звідки автобуси вже могли б забирати людей.

Але, на жаль, останні кілька днів окупанти не дають нам навіть цієї можливості. Наші автобуси стоять на під'їздах до Бердянська, нам не дають згоди на евакуацію людей, — заявив він.

На сьогодні евакуйовано вже понад 13 тисяч співробітників маріупольських металургійних підприємств, яким надають допомогу в інших містах.

Ми організували на базах відпочинку у Запоріжжі, Кам'янському та Кривому Розі місця тимчасового розміщення наших співробітників. Тобто ми надаємо місця, щоби співробітники могли відпочити, перебувати в безпеці. Також ми організували можливість їхнього працевлаштування на працюючих підприємствах, — зазначив він.

"Вітрина" Донбасу та України

Голтвенко зазначив, що Маріуполь завжди був "вітриною" Донбасу та України, бо 2014 року він не підкорився окупантами.

Реклама

І тому, на жаль, Маріуполь став великим символом як для України, так і для Російської Федерації. А металургійні підприємства – це основа економіки міста Маріуполь, – зазначив директор з персоналу та адміністрації комбінату "Азовсталь".

Нагадаємо, раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що понад 40 тисяч маріупольців були насильно вивезені на територію Росії.

У мирних містах України їм може дати притулок компанія Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського, яка обладнала понад 6 тисяч місць для переселенців. Тут людей чекає вода, гаряче харчування, одяг та всі необхідні товари. Також постраждалим надається медична та психологічна допомога.

Гуманітарна допомога для українців

Фонд Ріната Ахметова завдяки допомозі місцевих волонтерів передав другу партію гуманітарної допомоги жителям Мангуша (Донецька область).

Реклама

Продуктові набори містять: борошно, макарони, цукор, тушковане м'ясо, паштет та печиво.

Загалом гуманітарну допомогу від Фонду вже отримали 27 тисяч мешканців Донецької області. Зокрема, понад 4 тисячі продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова 9 квітня приїхали до Краматорського району.

Нагадаємо, що для українських переселенців Фонд організував кабінети психологічної допомоги, де фахівці приймають як дорослих, і дітей.

Раніше ми також писали, що Фонд Ріната Ахметова передав 5,6 тис. наборів із найнеобхіднішими продуктами харчування для мешканців Луганщини.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19100
Особовий склад
2
Літаки 151
Літаки
3
Гелікоптери 136
Гелікоптери
4
Танки 705
Танки
5
ББМ 1895
ББМ
6
Артилерія 335
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1363
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Максим – 11-річний переселенець із міста Покровськ (Донбас). Переїхавши до Чернівців, хлопець вирішив допомогти мамі та українським військовим. Він написав оголошення про те, що хоче працювати: і зараз носить людям воду, виносить сміття, вигулює домашніх тварин… А вони йому платять – хто скільки може. Він із мамою вже вирішили, що все зароблене віддадуть на потреби армії.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Ілона Куровська - волонтер, екс-директор Інституту законодавства ВРУ, доктор юридичних наук. З початку війни активно допомагала людям в найгарячіших точках Київщини: ризикуючи життям, розвозила їжу, ліки і все необхідне. Під час однієї з волонтерських місій потрапила під обстріл окупантів і загинула. Їй було 45 років.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти