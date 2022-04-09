Заручники окупантів! Агресор не дає евакуювати людей із Маріуполя

Неможливо евакуювати людей навіть із найближчих до Маріуполя населених пунктів

Окупанти не дозволяють евакуацію людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Останніми днями окупаційні російські війська не дають можливості евакуювати мешканців Маріуполя навіть із найближчих населених пунктів, що було можливо раніше.

Про це заявив директор з персоналу та адміністрації комбінату "Азовсталь" Іван Голтвенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Реклама

За його словами, ті зелені коридори, які мають працювати, на жаль, не працюють. Жителі міста мають вибиратися власними силами до найближчих населених пунктів, звідки автобуси вже могли б забирати людей.

Але, на жаль, останні кілька днів окупанти не дають нам навіть цієї можливості. Наші автобуси стоять на під'їздах до Бердянська, нам не дають згоди на евакуацію людей, — заявив він.

На сьогодні евакуйовано вже понад 13 тисяч співробітників маріупольських металургійних підприємств, яким надають допомогу в інших містах.

Ми організували на базах відпочинку у Запоріжжі, Кам'янському та Кривому Розі місця тимчасового розміщення наших співробітників. Тобто ми надаємо місця, щоби співробітники могли відпочити, перебувати в безпеці. Також ми організували можливість їхнього працевлаштування на працюючих підприємствах, — зазначив він.

"Вітрина" Донбасу та України

Голтвенко зазначив, що Маріуполь завжди був "вітриною" Донбасу та України, бо 2014 року він не підкорився окупантами.

Реклама

І тому, на жаль, Маріуполь став великим символом як для України, так і для Російської Федерації. А металургійні підприємства – це основа економіки міста Маріуполь, – зазначив директор з персоналу та адміністрації комбінату "Азовсталь".

Нагадаємо, раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що понад 40 тисяч маріупольців були насильно вивезені на територію Росії.

У мирних містах України їм може дати притулок компанія Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського, яка обладнала понад 6 тисяч місць для переселенців. Тут людей чекає вода, гаряче харчування, одяг та всі необхідні товари. Також постраждалим надається медична та психологічна допомога.

Гуманітарна допомога для українців

Фонд Ріната Ахметова завдяки допомозі місцевих волонтерів передав другу партію гуманітарної допомоги жителям Мангуша (Донецька область).

Реклама

Продуктові набори містять: борошно, макарони, цукор, тушковане м'ясо, паштет та печиво.

Загалом гуманітарну допомогу від Фонду вже отримали 27 тисяч мешканців Донецької області. Зокрема, понад 4 тисячі продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова 9 квітня приїхали до Краматорського району.

Нагадаємо, що для українських переселенців Фонд організував кабінети психологічної допомоги, де фахівці приймають як дорослих, і дітей.

Раніше ми також писали, що Фонд Ріната Ахметова передав 5,6 тис. наборів із найнеобхіднішими продуктами харчування для мешканців Луганщини.