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Заходят в каждый дом: полиция проводит спецоперацию в Ирпене (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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1 апреля, 13:55
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Правоохранители по городу ищут погибших, а также людей, которые не смогли выбраться из города
В Ирпене после вывода войск РФ осматривают дома.
В Ирпене после вывода войск РФ осматривают дома. / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Ирпень вблизи Киева после освобождения от войск РФ работают работники Национальной полиции Украины по координации с подразделениями территориальной обороны, спасателями и представителями местных органов власти. Там производится специальная операция.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов. прессслужба МВД .

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В городе осматривают дома, где могли оставаться одинокие старики. Под завалами могут оставаться погибшие.

"Очень важно пройти фактически каждый дом, попасть в каждый дом, ведь мы понимаем, что под завалами могут оставаться люди, в квартирах могут находиться одинокие старики, которые, к сожалению, самостоятельно не могли передвигаться", – сказал Небитов.

В городе производят зачистку

Глава областной полиции сообщил, что сейчас правоохранители и спасатели зачищают город от взрывчатки.

"Понимаем, что в городе очень большое количество неразорванных снарядов, потому что продолжительность между артиллерийскими выстрелами не превышала более 20 секунд. Это говорит о том, что подразделениям взрывотехников необходимо еще поработать и ликвидировать все закладки, предметы и вещи, которые могут быть заминированы", – отметил Небитов.

Также первоочередно в городе будут восстанавливать связь для того, чтобы правоохранители смогли получить максимально информации от местных жителей, понять по каким адресам остаются люди.

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Ирпень после вывода русских войск. Фото: МВД

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Игорь Сухих - ветеран АТО, доброволец теробороны; мастер спорта международного класса по военно-спортивному многоборью и рукопашному бою - чемпион Европы и мира. С первых дней вторжения пошел защищать родной Ирпень. Рискуя жизнью, спас более 20 земляков, погиб в неравном бою недалеко от своего дома.

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