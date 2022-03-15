Задержан предатель, который обеспечивал оккупантам связь в Украине (фото)

Служба безопасности Украины задержала хакера, обеспечивавшего оккупантам мобильную связь в Украине. За один день через него проходило до тысячи звонков.
Об этом сообщает СБУ.
С помощью этого хакера враг мог:
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- анонимно совершать телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны захватчиков в Украине;
- рассылал украинским силовикам и государственным служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов;
- передавал команды и указания передовым группам российских захватчиков.
Как установила СБУ, за один день через этого хакера проходило до тысячи звонков. В настоящее время его задержали и изъяли все оборудование.
Злоумышленнику объявили о подозрении.
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