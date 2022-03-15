Затримано зрадника, який забезпечував окупантам зв'язок в Україні (фото)

У зловмисника вже вилучили все обладнання, а також повідомили його про підозру

Хакер передавав команди та вказівки передовим групам російських загарбників / Колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв'язок в Україні. За один день через нього проходило до тисячі дзвінків.

Про це повідомляє СБУ.

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За допомогою цього хакера ворог міг:

анонімно здійснювати телефонні дзвінки із РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;

розсилав українським силовикам та державним службовцям СМС із пропозиціями здатися та перейти на бік окупантів;

передавав команди та вказівки передовим групам російських загарбників.

Хакер, який забезпечував окупантам зв'язок. Фото: СБУ

Як встановила СБУ, за один день через цього хакер проходило до тисячі дзвінків. Наразі його затримали та вилучили все обладнання.

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Зловмиснику оголосили про підозру.

Обладнання хакера. Фото: СБУ

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