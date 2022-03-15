Затримано зрадника, який забезпечував окупантам зв'язок в Україні (фото)

Служба безпеки України затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв'язок в Україні. За один день через нього проходило до тисячі дзвінків.
Про це повідомляє СБУ.
За допомогою цього хакера ворог міг:
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- анонімно здійснювати телефонні дзвінки із РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;
- розсилав українським силовикам та державним службовцям СМС із пропозиціями здатися та перейти на бік окупантів;
- передавав команди та вказівки передовим групам російських загарбників.
Як встановила СБУ, за один день через цього хакер проходило до тисячі дзвінків. Наразі його затримали та вилучили все обладнання.
Зловмиснику оголосили про підозру.
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