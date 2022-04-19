Зачем Россия сама себя обстреливает: украинский офицер назвал две цели

Российские власти хотят получить помощь в войне в Украине

Военный прокомментировал обстрелы на территории РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия преследует две цели фейковыми заявлениями о якобы обстрелах своей территории со стороны Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Гордон эксперт по коммуникациям, глава Международного центра противодействия российской пропаганде, офицер 95-й бригады Юрий Кочевенко.

"Они могут преследовать две цели. Прежде всего внутриполитическую для самой России – найти повод объявить всеобщую мобилизацию, потому что той живой силой, которая у них есть, они уже не вывозят. А пойти на всеобщую мобилизацию в агрессивной войне они не решаются. Это такие нелепые попытки превратить свою агрессивную захватническую войну в оборонительную отечественную", — сказал он.

По его словам, второй целью может быть принуждение стран ОДКБ к участию в войне против Украины. Россия уже пыталась договориться об этом неформально. Известно, что Армения передала России свои самолеты, которые сейчас бомбят украинские города. Также были попытки выпросить военную помощь у Казахстана, Таджикистана и других стран, но пока безрезультатно.

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При этом Беларусь предоставила РФ свою инфраструктуру — она заправляет, лечит и кормит российских военных. Но свои войска, по крайней мере массово, в Украину она на данный момент не отправляла.

"Заявления об "обстрелах" могут преследовать и такую дипломатическую цель, как попытка задействовать протокол о коллективной безопасности, поскольку якобы против России развязана агрессивная война (напомню, что Следком РФ возбудил против президента Украины Владимира Зеленского дело о развязывании войны). Но не идиоты в Казахстане и Таджикистане руководят. Они знают, что население этих стран в целом негативно относится к войне против Украины, и не захотят в нее ввязываться", — объяснил Кочевенко.

Что заявляет Россия

Ранее в России распространяли информацию о том, что якобы Украина обстреляла российскую территорию. Речь шла о территориях в Брянской, Белгородской, Курской и Ростовской областях.

По заявлению российских властей, обстрелы якобы велись с украинской стороны. Сообщалось о наличии пострадавших и повреждении жилых домов. Украина опровергла свою причастность к этим событиям.

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