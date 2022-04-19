Навіщо Росія сама себе обстрілює: український офіцер назвав дві цілі

Російська влада хоче отримати допомогу у війні в Україні

Військовий прокоментував обстріл на території РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія переслідує дві мети фейковими заявами про нібито обстріли своєї території з боку України. Про це розповів в інтерв'ю виданню Гордон експерт з комунікацій, голова Міжнародного центру протидії російській пропаганді, офіцер 95-ї бригади Юрій Кочевенко.

"Вони можуть переслідувати дві мети. Насамперед внутрішньополітичну для самої Росії – знайти привід оголосити загальну мобілізацію, тому що тією живою силою, яка у них є, вони вже не вивозять. А піти на загальну мобілізацію в агресивній війні вони не наважуються. Це такі безглузді спроби перетворити свою агресивну загарбницьку війну на оборонну вітчизняну", — сказав він.

За його словами, другою метою може бути примус країн ОДКБ до участі у війні проти України. Росія вже намагалася домовитись про це неформально. Відомо, що Вірменія передала Росії свої літаки, які зараз бомбардують українські міста. Також були спроби випросити військову допомогу у Казахстану, Таджикистану та інших країнах, але поки що безрезультатно.

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При цьому Білорусь надала РФ свою інфраструктуру — вона заправляє, лікує та годує російських військових. Але свої війська, принаймні масово, в Україну вона зараз не відправляла.

"Заяви про "обстріли" можуть переслідувати і таку дипломатичну мету, як спроба задіяти протокол про колективну безпеку, оскільки нібито проти Росії розв'язана агресивна війна (нагадаю, що Слідком РФ порушив проти президента України Володимира Зеленського справу про розв'язання війни). Але не ідіоти в Казахстані та Таджикистані керують. Вони знають, що населення цих країн загалом негативно ставиться до війни проти України, і не захочуть до неї вплутуватися", – пояснив Кочевенко.

Що заявляє Росія

Раніше у Росії поширювали інформацію про те, що нібито Україна обстріляла російську територію. Йшлося про території у Брянській, Білгородській, Курській та Ростовській областях.

За заявою російської влади, обстріли нібито велися з українського боку. Повідомлялося про наявність постраждалих та пошкодження житлових будинків. Україна спростувала свою причетність до цих подій.

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