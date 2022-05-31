"Йорка ели": оккупанты рассказывают, как жарят собак – перехват СБУ

Руководство армии РФ в очередной раз показало безразличие к своим же солдатам

Оккупанты едят домашних животных. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты снова начали есть собак.

Об этом свидетельствует переписка российского захватчика, которую опубликовала СБУ.

Реклама

"Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера", – пишет своему знакомому оккупант, расположившийся на временно оккупированной территории Херсонщины.

По словам захватчика, у них нет продовольствия, потому что в армии отсутствует логистика, и продукты "просто не могут доставить".

Это резко контрастирует с "победной" картинкой, транслируемой на российском телевидении. Так что на удивленную ремарку друга, что у них СМИ "рисуют только победы", отвечает просто: "Пусть сюда идут и рисуют".

Реклама

И чтобы разжиться продуктами, оккупант просит одолжить денег. Однако их не так легко нарисовать, как победы в телевизоре.

Читайте другие новости "Сегодня":