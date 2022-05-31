"Йорка їли": окупанти розповідають, як смажать собак – перехоплення СБУ

Керівництво армії РФ вкотре показало байдужість до своїх солдатів

Окупанти їдять свійських тварин. Фото: колаж "Сьогодні"

Через проблеми із забезпеченням російські окупанти знову почали їсти собак.

Про це свідчить листування російського загарбника, яке опублікувало СБУ.

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"Все х*ево. Нас укри е*ут, як молодих. Собак їмо, їсти нічого. Сьогодні йорка їли. Йоркширський тер'єр", – пише своєму знайомому окупант, який розташувався на тимчасово окупованій території Херсонщини.

За словами загарбника, вони не мають продовольства, тому що в армії відсутня логістика, і продукти "просто не можуть доставити".

Це різко контрастує з "переможною" картинкою, яка транслюється на російському телебаченні. Тож на здивовану ремарку друга, що в них ЗМІ "малюють лише перемоги", відповідає просто: "Хай сюди йдуть та малюють".

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І щоб розжитися продуктами, окупант просить позичити грошей. Проте їх не так легко намалювати, як перемоги у телевізорі.

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