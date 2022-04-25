Второго эшелона у армии РФ нет — Жданов

Военный эксперт рассказал, сколько может продлиться битва за Донбасс

Олег Жданов рассказал о состоянии российской армии / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия не располагает силами на ведение наступательных действий дольше, чем пара недель — об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью изданию НВ.

Он прокомментировал заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, что второй этап войны — так называемая битва за Донбасс — не продлится дольше двух-трех недель.

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" Это классика планирования, организации ведения боевых действий. Наступательная операция армии рассчитана на 10−14 суток, не больше. Дальше нужно вводить новую армию в бой — второй эшелон. Второго эшелона на сегодняшний день в РФ нет", — сказал Жданов.

Россия несет потери

Ранее эксперт рассказывал, почему ВСУ удалось уничтожить много вражеских офицеров высокого ранга. По его словам, из-за нестабильного морального духа среди бойцов им приходится находиться фактически на первой линии фронта.

Также он заявил, что жесткая вертикаль в российской армии играет на руку ВСУ. По его словам, военные РФ не могут проявить инициативу, отклониться от поставленной задачи. Они любой ценой пытаются выполнить приказ, приводящий к большим потерям и к неисполнению этого самого приказа.

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