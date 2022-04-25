Жданов рассказал, почему ВСУ удалось уничтожить много вражеских офицеров высокого ранга

В российской армии очень нестабильный моральный дух

Олег Жданов прокомментировал ликвидацию высоких военных чинов РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российским командирам приходится лично находиться на линии фронта, чтобы контролировать бойцов. Поэтому среди командования так много потерь, рассказал военный эксперт полковник запаса Олег Жданов в интервью изданию НВ.

"Дело в том, что ситуация в Вооруженных силах РФ настолько нестабильна в плане морального духа, мотивированности бойцов и устойчивости обороны, что командный состав вынужден находиться почти в первой линии обороны с тем, чтобы контролировать и влиять на обстановку. Мы это используем, чтобы нанести поражение, зная, что система управления – это основа боеспособности войск. Поэтому такова численность погибших высших и старших офицеров в ВС РФ", — сказал он.

Эксперт отметил, что эти потери сказываются на боеспособности противника.

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"Для нас главное, что имиджевые потери армии РФ, гибель генералов уничтожают мотивацию и моральный дух бойцов. Все же армия – это система единоначалия, жесткая вертикаль, роль личности в армии на каждом уровне управления очень значительна. К примеру, если командир части был авторитетом для своих подчиненных и его убили, то авторитета больше нет, на что равняться? Они (подчиненные) деморализуются", — сказал он.

Убитые генералы

Напомним, 23 апреля сообщалось, что украинские Вооруженные силы нанесли удар по передовому пункту управления 49-й общевойсковой армии российских войск, который был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области. ВСУ ликвидировали двух генералов РФ.

Это уже девятый и десятый российские генералы, ликвидированные ВСУ с начала войны. В то же время российские власти подтвердили смерть только двух генералов: заместителя командующего 41-й общевойсковой армией сухопутных войск Андрея Суховецкого и заместителя командующего 8-й армией РФ Владимира Фролова.

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