ВСУ зачищают село, в которое прорвались оккупанты. Ситуация в Луганской области

Сергей Гайдай рассказал об обстановке в области

ВСУ продолжают держать оборону / Фото: Минобороны Украины, Коллаж: Сегодня

Украинские защитники успешно держат оборону в Луганской области. ВСУ наносят потери захватчикам, Северодонецк наш, но страдает от обстрелов. Подробно о ситуации в области рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Украинские войска зачищают территорию Белогоровки, куда через понтонную переправу по реке перешли оккупанты. Переправу уже разрушили, рассказал он.

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"Как только уберут всех "лишних" – спасатели смогут начать разбирать завалы в школе и соседнем селе Шипилово, где 11 жителей заблокированы в подвале частного дома, надеемся, что они дождутся", — отметил он.

В Попасной украинские защитники держат оборону на новых укрепленных позициях, прорывов нет. Есть надежда, что скоро ситуация должна измениться в нашу сторону, так как пришло подкрепление.

"В Рубежном орки ежедневно несут потери: только за вчера минус пять танков, около двух десятков 200-сотых, много раненых. Линия обороны – без изменений. Там крепко держат оборону", — сказал Гайдай.

Воеводовка на направлении Северодонецка – полностью наша, ВСУ туда зашли и закрепили позиции. Северодонецк полностью контролируется украинскими военными, но россияне обстреливают его снарядами.

На свободной Луганщине до сих пор остаются более 40 тысяч человек. Эвакуация возобновится после зачистки Белогоровки, добавил Гайдай.

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