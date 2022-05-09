ВСУ зачищают село, в которое прорвались оккупанты. Ситуация в Луганской области

Украинские защитники успешно держат оборону в Луганской области. ВСУ наносят потери захватчикам, Северодонецк наш, но страдает от обстрелов. Подробно о ситуации в области рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Украинские войска зачищают территорию Белогоровки, куда через понтонную переправу по реке перешли оккупанты. Переправу уже разрушили, рассказал он.
"Как только уберут всех "лишних" – спасатели смогут начать разбирать завалы в школе и соседнем селе Шипилово, где 11 жителей заблокированы в подвале частного дома, надеемся, что они дождутся", — отметил он.
В Попасной украинские защитники держат оборону на новых укрепленных позициях, прорывов нет. Есть надежда, что скоро ситуация должна измениться в нашу сторону, так как пришло подкрепление.
"В Рубежном орки ежедневно несут потери: только за вчера минус пять танков, около двух десятков 200-сотых, много раненых. Линия обороны – без изменений. Там крепко держат оборону", — сказал Гайдай.
Воеводовка на направлении Северодонецка – полностью наша, ВСУ туда зашли и закрепили позиции. Северодонецк полностью контролируется украинскими военными, но россияне обстреливают его снарядами.
На свободной Луганщине до сих пор остаются более 40 тысяч человек. Эвакуация возобновится после зачистки Белогоровки, добавил Гайдай.