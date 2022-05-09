ЗСУ зачищають село, в яке прорвалися окупанти. Ситуація у Луганській області

Сергій Гайдай розповів про обстановку в області

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники успішно тримають оборону у Луганській області. ЗСУ завдають втрат загарбникам, Сєвєродонецьк наш, але страждає від обстрілів. Докладно про ситуацію в області розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Українські війська зачищають територію Білогорівки, куди через понтонну переправу річкою перейшли окупанти Переправу вже зруйнували, розповів він.

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"Щойно приберуть усіх "зайвих" – рятувальники зможуть почати розбирати завали у школі та сусідньому селі Шипілове, де 11 мешканців заблоковано у підвалі приватного будинку, сподіваємось, що вони дочекаються", — зазначив він.

В Попасній українські захисники тримають оборону на нових зміцнених позиціях, проривів немає. Є надія, що незабаром ситуація має змінитись у наш бік, бо прийшло підкріплення.

"В Рубіжному орки щодня несуть втрати, тільки за вчора мінус п‘ять танків, близько двох десятків 200-сотих, багато поранених. Лінія оборони – без змін", — сказав Гайдай.

Воєводівка на напрямі Сєверодонецька – повністю наша, ЗСУ туди зайшли та закріпили позиції. Сєверодонецьк повністю контролює українські військові, але росіяни обстрілюють його снарядами.

На вільній Луганщині досі залишаються понад 40 тисяч людей. Евакуація відновиться після зачистки Білогорівки, додав Гайдай.

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