Для обстрілу України Путін вивів у Чорне море вдвічі більше ракет

Росія не відмовляється від війни з Україною

Для пам'ятника місту-герою Одесі Путін підготував квіточки, для мешканців Одеси - ракети / Колаж "Сьогодні"

Незважаючи на необґрунтовані втрати своїх солдатів і техніки, Росія продовжує вести безглузду війну проти України і готується до нових атак. Наразі в акваторії Чорного моря вона зосередила до 50 ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на слова представника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

Реклама

Що відомо

За словами представника Міноборони України, Росія вдвічі збільшила кількість крилатих ракет, що знаходяться у Чорному морі.

Наразі у його акваторії знаходяться сім носіїв КРМБ типу "Калібр" із сумарним залпом до 50 ракет. Минулого тижня було три носії з 20 ракетами.

Обстріл Одеси

Напередодні свята перемоги над фашистською Німеччиною, у боротьбі з якою одну з головних ролей відіграли українці, Росія завдала нових ракетних ударів по Одеській області. Чотири ракети були збиті українськими силами ППО, ще дві потрапили до житлового району. На місці прильоту спалахнула пожежа. Одна ракета потрапила до житлового будинку, в результаті поранення дістала одна людина.

В результаті обстрілу Одеси крилатими ракетами 7 травня виникла масштабна пожежа, до ліквідації якої було залучено понад півсотні пожежників. Росіяни випустили шість ракет, удар було завдано зі стратегічної авіації.

Через ракетний удар по Одесі 2 травня загинув 15-річний хлопець. Ще одна неповнолітня дівчина з пораненнями опинилася в лікарні.