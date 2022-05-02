В Одесі через ракетний удар загинула 15-річна дитина

Наразі на місці обстрілу ліквідують пожежі, проте після цього працюватиме слідчо-оперативна група ГУ ПП

Окупанти завдали ракетного удару по Одесі / Колаж "Сьогодні"

Через ракетний удар в Одесі сьогодні, 2 травня, пошкоджено будинок, у якому на момент атаки перебували 5 людей. Через обстріл загинула 15-річна дитина, ще одна неповнолітня з пораненнями потрапила до лікарні.

Про це повідомила начальниця прес-центру сил охорони та оборони "Півдня" Наталія Гуменюк.

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З іншими людьми, які були у будівлі, працюють психологи ДСНС.

"Після ліквідації пожежі на місці пригоди працюватиме слідчо-оперативна група ГУ ПП в Одеській області" , – каже Наталя Гуменюк.

Також поруч знаходиться релігійна споруда, яка також постраждала під час обстрілу. Через вибухову хвилю в будівлі вилетіли вікна.

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Одесити звернули увагу, що під час обстрілів Одеси із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", що стартують з мобільних берегових комплексів "Бастіон" в окупованому Криму, сигнали повітряної тривоги лунають не вчасно, є факти, що сигнал лунає вже після прильоту.

Радник голови управління Нацполіції на Одещині Руслан Форостяк пояснив, що це пов'язано з особливостями такого типу ракет. Вони летять на дуже великій швидкості 2 махи (2500 км/год) та на критично малій висоті, тому з моменту виявлення до прильоту проходять лічені хвилини.

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