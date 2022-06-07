ВСУ взяли в плен 20-летнего оккупанта родом из Житомирской области (фото)

Снайпер, воевавший на стороне РФ, родился в Украине

Российский оккупанты попал в плен ВСУ/Фото: Генеральный штаб ВСУ, коллаж: "Сегодня"

Военные Вооруженных сил Украины взяли в плен российского снайпера, родившегося в Украине.

Об этом сообщили в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций.

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"Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины поймали орковского снайпера, и какое же было их удивление, когда они узнали, что это земляк из Житомирской области", — говорится в сообщении.

В российском паспорте пленника указано, что он — Гербовник Максим Игоревич 2002 года рождения. Родился в селе Повч Лугинского района Житомирской области. Врагу недавно исполнилось 20 лет.

На Донбассе оккупантам не дали сбежать в РФ

В Луганской области подразделение оккупантов предприняло попытку дезертировать назад в Россию, но их насильственно вернули в зону боевых действий. В настоящее время они обсуждают возможность сдачи в плен ВСУ.

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Россияне массово пытаются избежать прямых боевых столкновений с защитниками Украины, несмотря на угрозы привлечения к уголовной ответственности и заградотряды.

В частности, по данным разведки, командование 30 отдельной мотострелковой бригады 2 общевойсковой армии РФ скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами. Одно из подразделений бригады было задержано при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска "Шияны" (Белгородская область) и насильственно возвращено в зону активных боевых действий.

Теперь в подразделении обсуждается возможность сдачи в плен защитникам Украины.

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