ВСУ сбили вражескую ракету в Одесской области

Над Одесской областью украинские защитники сбили вражескую крылатую ракету, запущенную с моря. Об этом на своей странице в Facebook сообщает воздушное командование "Юг".
"Сегодня, 18 марта, в 5 часов утра в небе над Одесской областью зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВСУ сбитая вражеская крылатая ракета морского базирования", – говорится в сообщении.
Потери оккупантов
В Бучанском районе Киевской области Сухопутные войска Украины сбили российский истребитель-бомбардировочный СУ-34.
С начала войны РФ против Украины оккупанты потеряли огромное количество техники и около 14 200 человек личного состава. За прошлые сутки, 17 марта, ВСУ уничтожили 51 единицу военной техники РФ.
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Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 марта ориентировочно составили:
- Личный состав – около 14 200 человек;
- Танки – 450;
- Боевые бронированные машины – 1448;
- Артиллерийские системы – 205;
- РСЗО – 72;
- Системы ПВО – 43;
- Самолеты – 93;
- Вертолеты – 112;
- Автомобильная техника – 879;
- Легкие скоростные катера – 3;
- Цистерны из ППМ – 60;
- БПЛА – 12;
- Специальная техника – 11.