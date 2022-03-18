Более 14 тысяч солдат и 450 танков – ВСУ подсчитали потери оккупантов

С начала войны РФ против Украины оккупанты потеряли огромное количество техники и около 14 200 человек личного состава. За прошлые сутки, 17 марта, ВСУ уничтожили 51 единицу военной техники РФ.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Потери оккупантов за сутки
После сравнения со вчерашней сводкой Генштаба, только за сутки ВСУ нанесла такое количество потерь:
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- Личный состав – около 200 человек;
- Танки – 6;
- Боевые бронированные машины – 13;
- Артиллерийские системы – 4;
- Самолеты – 7;
- Вертолеты – 4;
- Автомобильная техника – 15;
- БПЛА – 1;
- Специальная техника – 1.
Потери за все время
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 марта ориентировочно составили:
- Личный состав – около 14 200 человек;
- Танки – 450;
- Боевые бронированные машины – 1448;
- Артиллерийские системы – 205;
- РСЗО – 72;
- Системы ПВО – 43;
- Самолеты – 93;
- Вертолеты – 112;
- Автомобильная техника – 879;
- Легкие скоростные катера – 3;
- Цистерны из ППМ – 60;
- БПЛА – 12;
- Специальная техника – 11.
Оккупанты массово отказываются воевать против ВСУ
В Генштабе ВСУ рассказали, что российские военные несут потери как во время боев с ВСУ, так и по собственной вине – некоторые солдаты даже ранят себя, чтобы попасть в больницу и не воевать.
Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к частому дезертирству и отказов российских солдат и наемников воевать против Украины. Также есть проблемы с обеспечением подразделений.
Из-за этого в РФ проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирии.