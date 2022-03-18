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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

ЗСУ збили ворожу ракету на Одещині

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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18 березня, 11:58
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Була збита ракета морського базування РФ
Повітряні сили ЗСУ знищили ракету ворога
Повітряні сили ЗСУ знищили ракету ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Над Одеською областю українські захисники збили ворожу крилату ракету, яку запустили з моря. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє повітряне командування "Південь".

"Сьогодні, 18 березня, о 5 годині ранку в небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ збита ворожа крилата ракета морського базування", – йдеться у повідомленні.

Втрати окупантів

У Бучанському районі Київської області Сухопутні війська України збили російський винищувач-бомбардувальний СУ-34 .

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З початку війни РФ проти України окупанти втратили величезну кількість техніки та близько 14 200 осіб особового складу. Минулої доби, 17 березня, ЗСУ знищили 51 одиницю військової техніки РФ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 18 березня орієнтовно склали:

  • Особовий склад – близько 14 200 осіб;
  • Танки – 450;
  • Бойові броньовані машини – 1448;
  • Артилерійські системи – 205;
  • РСЗВ – 72;
  • Системи ППО – 43;
  • Літаки – 93;
  • Гелікоптери – 112;
  • Автомобільна техніка – 879;
  • Легкі швидкісні катери – 3;
  • Цистерни із ППМ – 60;
  • БПЛА – 12;
  • Спеціальна техніка – 11.

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