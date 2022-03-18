Понад 14 тисяч солдатів та 450 танків – ЗСУ підрахували втрати окупантів

Путінські війська зазнали великих втрат під час війни проти України – у Генштабі ЗСУ розповіли, скільки техніки вже втратили окупанти

РФ втрачає солдатів і техніку в боях проти ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни РФ проти України окупанти втратили величезну кількість техніки та близько 14 200 осіб особового складу. Минулої доби, 17 березня, ЗСУ знищили 51 одиницю військової техніки РФ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Втрати окупантів за добу

Після порівняння зі вчорашнім зведенням Генштабу, лише за добу ЗСУ завдали такої кількості втрат:

Особовий склад – близько 200 осіб;

Танки – 6;

Бойові броньовані машини – 13;

Артилерійські системи – 4;

Літаки – 7;

Гелікоптери – 4;

Автомобільна техніка – 15;

БПЛА – 1;

Спеціальна техніка – 1.

Втрати за весь час

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 18 березня орієнтовно становлять:

Особовий склад – близько 14 200 осіб;

Танки – 450;

Бойові броньовані машини – 1448;

Артилерійські системи – 205;

РСЗВ – 72;

Системи ППО – 43;

Літаки – 93;

Гелікоптери – 112;

Автомобільна техніка – 879;

Легкі швидкісні катери – 3;

Цистерни із ППМ – 60;

БПЛА – 12;

Спеціальна техніка – 11.

Окупанти масово відмовляються воювати проти ЗСУ

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські військові зазнають втрат як під час боїв із ЗСУ, так і з власної вини – деякі солдати навіть ранять себе, щоб потрапити до лікарні та не воювати.

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Низький морально-психологічний стан особового складу призводить до частого дезертирства та відмов російських солдатів і найманців воювати проти України. Також є проблеми із забезпеченням підрозділів.

Через це в РФ проводять приховану мобілізацію, залучають так званих добровольців, строковиків та курсантів, а також найманців із Сирії.