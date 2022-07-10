ВСУ сбили вертолет оккупантов вблизи Горловки

Российские военные несут значительные потери

ВСУ "крошат" оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские защитники сбили очередной вертолет российских оккупантов. На этот раз вражескую цель приземлили вблизи Горловки, что в Донецкой области.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

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"9 июля, в полдень, вблизи Горловки подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит вертолет российских оккупационных войск. Есть подтверждение об уничтожении цели", – говорится в сообщении.

По информации командования, тип вражеского вертолета сейчас устанавливается.

Потери врага

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 37 300 (+100) человек ликвидировано;

танков ‒ 1641 (+3) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 3823 (+8) ед.;

артиллерийских систем – 834 (+2) ед.;

РСЗО – 247 (+0) ед.;

средств ПВО – 108 (+0) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед.;

вертолетов – 188 (+1) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+2);

крылатых ракет – 155 (+0);

кораблей/катеров – 15 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2694 (+7) ед.;

специальной техники – 66 (+0).

За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

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Ранее мы сообщали, что на юге ВСУ уничтожили вражескую технику и оккупантов.

Также напомним, ВCУ превратили в пепел полтора десятка танков и БМП в Луганской области.