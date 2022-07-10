На юге ВСУ уничтожили вражескую технику и оккупантов

Противник в течение дня нанес один ракетный и один авиационный удар

Украинские защитники уничтожили 58 оккупантов. Коллаж "Сегодня"

На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили 58 оккупантов, четыре склада боеприпасов и вражескую технику.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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"Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Объем потерь оккупантов уточняется. По результатам выполнения огневых задач известно, что враг не досчитается 58 оккупантов, 2 гаубицы "Мста-Б", автоматизированную станцию постановки помех "Житель", 3 единицы бронированной и 12 автомобильной техники", – говорится в сообщении.

Также уничтожены четыре склада боеприпасов – 1 в Николаевской области, остальные – в Херсонской области.

"В связи со значительными потерями за последнюю неделю наблюдается значительное ухудшение морально-психологического состояния в подразделениях рашистских войск в Херсонской области", – подчеркнули в Командовании.

Противник в течение дня нанес один ракетный и один авиационный удар.

Вертолетом Ка-52 нанесен авиационный удар по урочищу Плотницкому. В результате удара потерь нет.

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ВСУ показали, как уничтожают российские "Ураганы"

Подразделениям артиллеристов Сил специальных операций (ССО) Украины удалось уничтожитьнесколько российских ракетных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган". Об этом сообщает Командование сил специальных операций ВС Украины.

"Оккупанты завезли свои РСЗО "Ураган" и всю необходимую технику для их эксплуатации в очень удобное для себя, как они думали, место. И уже, к сожалению, традиционно готовились обстреливать позиции Сил обороны. И что самое ужасное – бить по мирному населению", — говорится в сообщении.

Разведав расположение приоритетных целей техники оккупантов, операторы ССО Украины передали им несколько "приветов" с дронов и дальше корректировали огонь артиллерии.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ВСУ отразили штурм оккупантов в трех направлениях. Также мы писали, что ВСУ нанесли точный удар по арсеналу оккупантов в их глубоком тылу на Донбассе.