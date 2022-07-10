ЗСУ збили вертоліт окупантів поблизу Горлівки

Російські військові зазнають значних втрат

ЗСУ "кришать" окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські захисники збили черговий гелікоптер російських окупантів. Цього разу ворожу ціль приземлили поблизу Горлівки, що на Донеччині.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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"9 липня, опівдні, поблизу Горлівки, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України збито вертоліт російських окупаційних військ. Є підтвердження про знищення цілі", – йдеться в повідомленні.

За інформацією командування, тип ворожого гелікоптера наразі встановлюється.

Втрати ворога

Загальні бойові втрати супротивника з 24.02 по 10.07 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 37 300 (+100) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1641 (+3) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3823 (+8) од.;

артилерійських систем – 834 (+2) од.;

РСЗВ – 247 (+0) од.;

засобів ППО – 108 (+0) од.;

літаків – 217 (+0) од.;

гелікоптерів – 188 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+2);

крилатих ракет – 155 (+0);

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2694 (+7) од.;

спеціальної техніки – 66 (+0).

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Реклама

Раніше ми повідомляли, що на півдні ЗСУ знищили ворожу техніку та окупантів.

Також нагадаємо, ВCУ перетворили на попіл півтора десятки танків та БМП у Луганській області.