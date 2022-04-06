ВСУ превратили в металлолом технику оккупантов – видео с высоты

Украинские защитники уничтожили военную технику российских оккупантов. От танков и грузовиков осталась только груда металла, части их разбросаны в округе. Часть российского вооружения сгорела дотла.
Видео опубликовал Генштаб ВСУ.
"Рассматривать сожженную и подбитую российскую технику иногда интереснее с воздуха. Продолжаем фиксировать провалы "второй армии в мире" и показывать, что с ней делают, в частности, воины 93-й ОМБр "Холодный Яр". Вместе победим!" – написали в Генштабе.
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Потери оккупантов
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 апреля:
- личный состав – около 18 500 человек,
- танки ‒ 676,
- боевые бронированные машины ‒ 1858,
- артиллерийские системы – 332 ед.,
- РСЗО – 107 ед.,
- средства ПВО – 55 ед.,
- самолеты – 150,
- вертолеты – 134,
- автомобильная техника – 1322 ед.,
- корабли /катера – 7,
- цистерны с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 94,
- специальная техника – 25 ед.,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Однако данные еще уточняются – подсчет усложняется из-за постоянных боевых действий.