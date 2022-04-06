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СЕГОДНЯ Война Вторжение

Технику бизнесменов, которые выехали в РФ, передадут ВСУ – глава Одесской ОВА

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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6 апреля, 01:01
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В Одесской военной администрации также рассказали о ситуации в области и работе бизнеса в военное время
Глава Одесской ОВА Максима Марченко заявил, что технику бизнесменов передадут украинским защитникам
Глава Одесской ОВА Максима Марченко заявил, что технику бизнесменов передадут украинским защитникам / Фото: Коллаж: Сегодня

После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины некоторые одесские бизнесмены уехали в Москву. Теперь грузовая техника, которая принадлежала им, будет передана Вооруженным силам Украины. Кроме этого, в Одессе обсуждали вопросы бизнеса в военное время.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram.

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"Сегодня в области все спокойно, обстрелов не было. Встретился с руководителями ключевых сфер по бизнесу области. Обсудили вопросы бизнеса в военное время и полноценное сохранение рабочих мест, заработной платы в столь непростой период", – сказал Марченко.

Также была проведена соответствующая работа по отдельным бизнесменам, которые в начале активных боевых действий перебрались в Москву.

"Теперь грузовая техника, которая находилась в их собственности, будет передана Вооруженным силам Украины", – сказал Марченко.

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В Одесской области переправлял мужчин за границу

Жителю Одесской области во второй раз сообщили о подозрении в незаконном вывозе мужчин призывного возраста через границу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

26 марта подозреваемый пытался в обход пунктов пропуска провести в Молдову четырех военнообязанных украинцев в возрасте от 32 до 47 лет. За свои услуги он брал 9 тысяч долларов.

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Мужчин задержали военнослужащие Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что подозреваемого уже задерживали 19 марта за совершение аналогичного преступления. Тогда он пытался переправить шестерых мужчин призывного возраста.

Теперь решаются вопросы избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, а также привлечения к ответственности других лиц, причастных к правонарушению.

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