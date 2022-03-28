ВСУ 12-й раз накрыли огнем оккупантов в Чернобаевке

Российские военные в очередной раз провалили операцию по захвату населенного пункта

ВСУ не дадут оккупантам захватить Чернобаевку/Фото: коллаж: "Сегодня"

На аэродроме в Чернобаевке Херсонской области украинские военные нанесли очередной удара по российским оккупантам. Это уже в двенадцатый раз, когда там уничтожают врага.

Об этом сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович.

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"Приятный, хотя и закономерный сюрприз — Чернобаевка — 12, случилась и продолжает случаться прямо сейчас", — говорится в сообщении.

Также Арестович отметил, что сейчас противник перенес основные усилия на восточную часть Украины, сконцентрировавшись на зоне ООС и на попытках захватить блокированный Мариуполь, а также пробует "любой ценой" окружить войска ВСУ между Изюмом и Волновахой.

"Под Изюмом – тяжелые бои, по одним данным – противник продвинулся, по другим – наши его поджали слегка. В любом случае там сейчас идет тяжелая боевая работа и будет много информации и дезинформации одновременно", – сообщил он.

Оккупанты обстреляли Харьковскую область

Российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Оскол Изюмского района Харьковской области. В результате зверства врага погибли 7 человек, еще 5 — получили ранения.

Обстрел повредил один жилой дом, в котором погибли 4 человека, в том числе 7-летний мальчик. Кроме того, ранение получил 4-летний ребенок.

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Также в других частях села при обстреле погибли еще 3 человека, среди которых 16-летний парень. Четыре человека получили ранения.

"За процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры следственными СВ Управления СБ Украины в Харьковской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — сообщили в прокуратуре.

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