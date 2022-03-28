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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

ЗСУ 12-й раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці

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28 березня, 02:50
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Російські військові вчергове провалили операцію із захоплення населеного пункта
ВСУ не дадуть окупантам захопити Чорнобаївку/Фото: колаж: "Сьогодні"
ВСУ не дадуть окупантам захопити Чорнобаївку/Фото: колаж: "Сьогодні"

На аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області українські військові завдали чергового удару по російських окупантах. Це вже дванадцятий раз, коли там знищують ворога.

Про це повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович.

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"Приємний, хоча і закономірний сюрприз — Чорнобаївка — 12, трапилася і продовжує траплятися прямо зараз", — йдеться в повідомленні.

Також Арестович зазначив, що зараз противник переніс основні зусилля на східну частину України, сконцентрувавшись на зоні ООС і на спробах захопити блокований Маріуполь, а також пробує "за всяку ціну" оточити війська ЗСУ між Ізюмом і Волновахою.

"Під Ізюмом — важкі бої, за одними даними – противник просунувся, за іншими — наші його піджали злегка. У будь-якому випадку, там зараз йде важка бойова робота і буде багато інформації та дезінформації одночасно", — повідомив він.

Окупанти обстріляли Харківську область

Російські окупанти здійснили артилерійський обстріл села Оскіл Ізюмського району Харківської області. Внаслідок звірства ворога загинули 7 осіб, ще 5 — отримали поранення.

Обстріл пошкодив один житловий будинок, в якому загинули 4 людини, серед них 7-річний хлопчик. Крім того, поранення отримала 4-річна дитина.

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Також в інших частинах села при обстрілі загинули ще 3 людини, серед яких 16-річний хлопець. Чотири людини отримали поранення.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — повідомили в прокуратурі.

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Історії звитяг
Денис Прокопенко – майор Нацгвардії, командир загону спеціального призначення. Один із лідерів фанатського руху київського “Динамо”. За мужність та ефективну протидію атакам ворога під час захисту міста-героя Маріуполя отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
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Майор Сбитов Олег - командир роти морської піхоти. Таланатовитий офіцер: його підрозділ 2019 року був визнаним кращим серед усіх рот морпіхів України. У березні 2022-го завдяки його професіоналізму, продуманим та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога під Волновахою. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надійний тил
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Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
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