В Одесской области сбили ракету оккупантов — спикер ОВА

Снаряд уничтожило воздушное командование "Юг"

Ракета захватчиков была уничтожена/Фото: коллаж: "Сегодня"

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что украинская система противовоздушной обороны сбила ракету оккупантов, которая летела над областью.

Об этом он рассказал в Facebook.

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"Минус вражеская ракета над Одесской областью. Врагу — ад!", — сообщил Братчук.

Спикер Областной военной администрации поблагодарил воздушное командование "Юг" за уничтожение ракеты, которую выпустили российские оккупанты.

Остальные подробности он не озвучил.

Украинские военные отказались покидать Мариуполь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внутри оккупированного Мариуполя есть наши войска, и они отказались покидать город.

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"Внутри Мариуполя есть наши войска. Это по поводу того, почему хаос информационный. Потому что внутрь — там, где они могут залезть, — там они и зашли, российские войска. А в какую-то часть города они не зашли, потому что есть наши ребята, которые отказались выходить на их призывы. Мало того, семьи этих ребят обращались ко мне. Я разговаривал с этими ребятами. Я говорю с ними — ну, раз в два дня точно выхожу на связь, очень стараюсь находить на это время, для меня это важно. Я им говорю, что я все понимаю, ребят, мы обязательно вернемся… Но если вы чувствуете, что вам нужно там быть — и вы чувствуете, что так правильно и что вы можете выжить, сделайте это", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что он дал право выбора военным, но они заявили, что не могут покинуть Мариуполь, так как там раненые люди и они их не бросят.

"Я им дал право выбора. Они сказали: "Мы не можем покинуть город. Тут раненые люди. Мы не бросим раненых". Мало того, они сказали: "Мы не бросим убитых". Чтобы вы поняли: в городе валяются трупы на дорогах, на тротуарах. Просто валяются трупы — их никто не убирает, — российских солдат и граждан Украины. Всех. Это толпы… Не толпы, извините. Я не могу про людей сказать "кучи". Я не могу найти правильное русское слово. Я просто не знаю", – подытожил Зеленский.

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