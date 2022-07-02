Враг обстрелял Бахмут: известно о пяти раненых, среди них – ребенок

Утром россияне обстреляли город из пушек, днем – нанесли авиаудар

В результате обстрела Бахмута по меньшей мере пятеро ранены. Коллаж "Сегодня"

В результате обстрелов Бахмута в Донецкой области по меньшей мере пятеро раненых, среди которых – ребенок.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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"Утром россияне обстреляли город из пушек, днем ​​– нанесли авиаудар. Среди раненых – 11-летний ребенок", – говорится в сообщении.

Он добавил видео, на котором видны разрушенные жилые дома, раненые люди.

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Военный эксперт Олег Жданов рассказал, чем грозит захват России трассы Лисичанск – Бахмут. По его словам, ситуация вокруг Северодонецка, Лисичанска – критична. Если наши военные не удержат трассу Лисичанск – Бахмут не в качестве дороги, а в качестве рубежа продвижения российских войск в сторону Северска, то нужно срочно проводить перегруппировку и выводить войска из возможного окружения. К сожалению, ситуация складывается именно таким образом.

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