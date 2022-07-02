Ворог обстріляв Бахмут: відомо про п'ятьох поранених, серед них – дитина

Вранці росіяни обстріляли місто з гармат, вдень – завдали авіаудару

Внаслідок обстрілу Бахмута щонайменше п'ятеро поранено. Колаж "Сьогодні"

Внаслідок обстрілів Бахмута на Донеччині щонайменше п'ятеро поранених, серед яких – дитина.

Про це повідомляє голова Донецької ОВ Павло Кириленко.

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"Вранці росіяни обстріляли місто з гармат, вдень нанесли авіаудар. Серед поранених – 11-річна дитина", – йдеться в повідомленні.

Він додав відео, на якому видно зруйновані житлові будинки, поранених людей.

Окупанти продовжують спроби штурму Луганської області. Внаслідок масованих обстрілів до лікарень країни продовжують доставляти мирних жителів Лисичанська.

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Жданов пояснив, чим загрожує захоплення РФ траси Лисичанськ – Бахмут

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чим загрожує захоплення Росії траси Лисичанськ – Бахмут За його словами, ситуація навколо Сєвєродонецька, Лисичанська – критична. Якщо наші військові не втримають трасу Лисичанськ – Бахмут не як дорогу, а як рубеж просування російських військ у бік Сіверська, то треба терміново проводити перегрупування та виводити війська з можливого оточення. На жаль, ситуація складається саме в такий спосіб.

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