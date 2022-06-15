ВСУ смертельно напугали десантников РФ во время штурма трассы Бахмут-Лисичанск

Российские десантники после провала штурма трассы Бахмут-Лисичанск лишились 12 сослуживцев, и понимая, что это для них дорога в один конец, отказываются дальше воевать на этом направлении. Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook.
"13 июня группировка воздушно-десантных войск и 1-го армейского корпуса "днр" предприняла попытку взятия под контроль трассы Бахмут-Лисичанск. В ходе штурмовых действий погибли 12 военнослужащих ВС рф, еще более 16 получили ранения. "После неудачного наступления личный состав, участвовавший в боевых действиях, отказывается в дальнейшем идти в атаку", – написал журналист.
Важность трассы Лисичанск-Бахмут
- Трасса Лисичанск-Бахмут – это один из путей снабжения наших военных, которые находятся в Северодонецке и Лисичанске, поэтому она крайне важна.
Россияне не смогут захватить Луганщину в ближайшие дни как считают аналитики, нам хватит сил и средств держать оборону. Однако не исключено, что для того, чтобы не попасть в окружение, – придется отойти.
Потери оккупантов
- личного состава – около 32 750 (+250) лиц ликвидировано,
- танков ‒ 1440 (+6),
- боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25),
- артиллерийских систем – 722 (+1),
- РСЗО – 230 (+1),
- средства ПВО – 97 (+0),
- самолетов – 213 (+0),
- вертолетов – 179 (+1) ,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
- крылатых ракет – 129 (+4),
- кораблей /катеров – 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12),
- специальной техники – 55 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.
Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил потери врага по состоянию на 15 июня.