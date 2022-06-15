ВСУ смертельно напугали десантников РФ во время штурма трассы Бахмут-Лисичанск

После неудачного наступления на Донбассе российские десантники отказываются идти в атаку

ВСУ отбили атаку оккупантов на Бахмутском направлении / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские десантники после провала штурма трассы Бахмут-Лисичанск лишились 12 сослуживцев, и понимая, что это для них дорога в один конец, отказываются дальше воевать на этом направлении. Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook.

"13 июня группировка воздушно-десантных войск и 1-го армейского корпуса "днр" предприняла попытку взятия под контроль трассы Бахмут-Лисичанск. В ходе штурмовых действий погибли 12 военнослужащих ВС рф, еще более 16 получили ранения. "После неудачного наступления личный состав, участвовавший в боевых действиях, отказывается в дальнейшем идти в атаку", – написал журналист.

Важность трассы Лисичанск-Бахмут

Трасса Лисичанск-Бахмут – это один из путей снабжения наших военных, которые находятся в Северодонецке и Лисичанске, поэтому она крайне важна.

Россияне не смогут захватить Луганщину в ближайшие дни как считают аналитики, нам хватит сил и средств держать оборону. Однако не исключено, что для того, чтобы не попасть в окружение, – придется отойти.

Реклама

Потери оккупантов

личного состава – около 32 750 (+250) лиц ликвидировано,

лиц ликвидировано, танков ‒ 1440 (+6) ,

, боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25) ,

, артиллерийских систем – 722 (+1) ,

, РСЗО – 230 (+1) ,

, средства ПВО – 97 (+0),

самолетов – 213 (+0),

вертолетов – 179 (+1) ,

, БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3) ,

, крылатых ракет – 129 (+4) ,

, кораблей /катеров – 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12) ,

, специальной техники – 55 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил потери врага по состоянию на 15 июня.