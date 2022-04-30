Воздушные силы ВСУ в течение суток уничтожили один штурмовик и 9 беспилотников

В течение пятницы, 29 апреля, подразделения ПВО Сухопутных войск и Воздушных Сил ВСУ поразили десять воздушных целей российских агрессоров
Об этом сообщает пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ.
Подробности
"Один штурмовик Су-25 и сразу 9 беспилотников "Орлан-10" оккупантов 29 апреля уничтожает противовоздушную оборону Сухопутных войск и Воздушных сил, используя при этом различные средства поражения, включая переносные зенитные ракетные комплексы иностранного производства", – говорится в сообщении.
Потери РФ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.04 ориентировочно составляли:
Далее по теме
- личного состава – около 23 000 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 986 (+16) ед.
- боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед.
- артиллерийских систем – 435 (+4) ед.
- РСЗО – 151 (+0) ед.
- средств ПВО – 73 (+1) ед.,
- самолетов – 189 (+2) ед.
- вертолетов – 155 (+0) ед.
- автомобильной техники – 1695 (+7) ед.
- кораблей/катеров/boats – 8(+0) ед.
- цистерн из ГСМ – 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14),
- специальной техники – 31 (+0),
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4(+0).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.