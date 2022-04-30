Повітряні сили ЗСУ протягом доби знищили один штурмовик та 9 безпілотників

Протягом п'ятниці, 29 квітня, підрозділи ППО Сухопутних військ та Повітряних Сил ЗСУ вразили десять повітряних цілей російських агресорів
Про це повідомляє прес-центр командування Повітряних сил ЗСУ.
Деталі
"Один штурмовик Су-25 і одразу 9 безпілотників "Орлан-10" окупантів 29 квітня знищує протиповітряну оборону Сухопутних військ та Повітряних сил, використовуючи при цьому різні засоби поразки, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва", – йдеться у повідомленні.
Втрати РФ
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.04 орієнтовно становили:
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- особового складу – близько 23 000 (+200) осіб ліквідовано,
- танків – 986 (+16) од.
- бойових броньованих машин – 2418 (+29) од.
- артилерійських систем – 435 (+4) од.
- РСЗВ – 151 (+0) од.
- коштів ППО – 73 (+1) од.,
- Літаків – 189 (+2) од.
- вертольотів – 155 (+0) од.
- автомобільної техніки – 1695 (+7) од.
- кораблів/катерів/boats – 8(+0) од.
- цистерн із ПММ – 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 (+14),
- спеціальної техніки – 31 (+0),
- пускових установок ВТРК/ТРК – 4(+0).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.