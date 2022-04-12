Войска РФ возобновят наступление на Краматорск – разведка

В ближайшие недели войска РФ активизируются на востоке Украине, ведь они продолжают перенаправлять туда все свои усилия. Атаки врага по-прежнему сосредоточены возле Донецка и Луганска, продолжаются бои вокруг Херсона и Николаева. Также возобновляется наступление на Краматорск.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
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Боевые действия на востоке Украины будут активизироваться в течение следующих двух-трех недель. Россия продолжает перенаправлять свои усилия туда.
Также российские атаки сосредоточены на украинских позициях возле Донецка и Луганска, однако еще продолжаются бои вокруг Херсона и Николаева. Российская армия возобновляет наступление на Краматорск.
Армия РФ выводит войска из Беларуси для передислокации операции на востоке Украины.
РФ агитирует раненых солдат вернуться на войну против Украины
В Российской Федерации хотят вернуть на войну против Украины раненых солдат, многие из них отказываются это делать. Для агитации страна-агрессор использует пропагандистские СМИ.
По данным разведки, российские госпитали сейчас переполнены военнослужащими, которые принимали участие в боевых действиях на территории Украины, с ранениями различной тяжести.
"Большинство из них не желают возвращаться в зону боевых действий. Эту ситуацию российские пропагандисты пытаются переломить с помощью спецвыпуска "Комсомольской правды". В нем размещены постановочные фотографии радости "освобожденных украинцев", материалы о "фейковости" мировой прессы и о поддержке россиян войны против Украины", – подытожили в Минобороны.
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